Emmen heeft geen vertrouwen in goede afloop bestuurscrisis Bargermeer

Dat heeft burgemeester Eric van Oosterhout vanmiddag duidelijk gemaakt aan het interim-bestuur van de buurtvereniging van de wijk. Het interim-bestuur en de gemeente bespraken de kwestie op het gemeentehuis.Van Oosterhout heeft het interim-bestuur, onder leiding van Rik Lucas, gevraagd om de komende maand na te denken wat er nodig is om uit de impasse te komen.De burgemeester heeft aangegeven dat het kan helpen als alle strijdende partijen een stap achteruit doen om ruimte te maken voor inwoners, die een nieuw bestuur willen vormen dat draagvlak heeft. De gemeente wil de nieuwe groep de helpende hand bieden.Begin juli staat een vervolggesprek gepland. Ook het actiecomité, bij monde van Geert Poede, krijgt een dergelijke uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis.Vorig najaar bezette het comité buurtgebouw 't Bargermeertje twee weken lang . De bezetters van het gebouw verwijten het interim-bestuur van onbehoorlijk bestuur en neemt het de bestuursleden kwalijk dat het geen activiteiten organiseert. Het actiecomité staat aan de kant van Joke Vrieling, de voorzitter van het oude bestuur.Het interim-bestuur deed vervolgens toezeggingen en zou een nieuwe ledenvergadering organiseren waar een nieuw bestuur gekozen zou worden. Tot op heden is elke geplande ledenvergadering afgelast. Ondertussen heeft het interim-bestuur op eigen houtje een nieuw bestuur gekozen.Het huidige interim-bestuur van buurtvereniging met clubgebouw 't Bargermeertje, zette vorig jaar april het vorige bestuur af tijdens een ingelaste ledenvergadering. Volgens het oude bestuur gebeurde dat onrechtmatig. Sindsdien, maar ook daarvoor al, is de wijk in meerdere partijen verdeeld en zijn er veel onderlinge spanningen. De ontwikkelingen rondom de bestuurscrisis leidden al tot meerdere rechtszaken in het verleden.Ook buurtbewoners zijn het zat. "Het huidige bestuur lijkt bang en laat over zich heen lopen door het actiecomité. Ik kan er niet langer achter staan", zegt een inwoner van de wijk, die niet met naam genoemd wil worden. "Anders staan ze hier zo voor de deur."Met de sfeer in de wijk komt nooit meer goed, zegt de inwoner. “Er zijn hartstikke veel mensen klaar met de situatie. Het duurt te lang. Sommigen zeggen tegen mij: steek het buurtgebouw maar in de fik of zet er wielen onder en rij hem maar weg.”