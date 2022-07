In beeld: Zonnige eerste editie van Stadsfestival Hoogeveen

In Hoogeveen is gisteren de eerste editie van het Stadsfestival gehouden. Het uitverkochte muziekfeest stond al eerder gepland, maar werd van vanwege de coronamaatregelen twee keer uitgesteld.

In de stad zagen 7.500 mensen verdeeld over drie podia onder meer Snelle, Bökkers, Waylon en Hannah Mae optreden. Naast de Mainstage was er ook een speciaal podium voor zogeheten tribute- en coverbands. Daar kwamen hits van onder meer Pearl Jam, ABBA, CCR en Queen voorbij.

Het Stadsfestival Hoogeveen is een initiatief van De Tamboer/Het Podium en producent New Republic uit Deventer. Bij het festival zijn verder lokale bedrijven betrokken en wordt er samengewerkt met het asielzoekerscentrum en de scouting. "Een mooi voorbeeld van de lokale versterking die we zoeken", zegt voorzitter Pieter-Bas Rebers. "We willen een mooie, gezellige dag voor jong en oud organiseren met fantastische muziek, maar daarnaast ook van toegevoegde waarde zijn voor Hoogeveen." Volgens Rebers is het de bedoeling dat het Stadsfestival vaker wordt georganiseerd.