Glasvezelkabel steekt Groningse grens over naar Emmen

Onder toeziend oog van inwoners en andere betrokkenen pakten de vrijwilligers van stichting Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE) de groene kabel aan."We staan aan de goede kant", grapte wethouder René van der Weide, die later vakkundig met de graafmachine de eerste meters van de gleuf groef.Begin december werd bekend dat Emmen glasvezel krijgt. Daar waren 550 van de 1100 zogeheten witte adressen, panden waar nu alleen traag internet via de telefoonlijn beschikbaar is, voor nodig. "Dat was echt nog heel spannend", zegt projectleider Martijn Betlem van Glasdraad. "We hebben in de laatste dagen echt nog mensen erbij moeten sprokkelen.""Bij ons was het ook spannend", zegt Ben Olde Agterhuis van snel internet Westerwolde & Stadskanaal. "Maar we hebben het als een noodzaak ervaren om het te krijgen. Landbouwers, veehouders en mensen in het buitengebied die thuis werken hebben het hard nodig.""Het maakt ons als buitengebied sterker", zegt Olde Agterhuis, die blij is dat het zijn 'buren' gelukt is. "Dat maakt ons weer interessant voor grote providers. Maar ook voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en thuiswerken."Volgens Gerard Scholten Reimer van SIBE wordt het hoog tijd. "We hebben alleen internet via een ADSL-lijn. Die komt met moeite op 7 megabits download per seconde. Dat is niet heel vlot. Een 4K-stream via Netflix zit er zeker niet in."Het is de bedoeling dat Emmen voor volgend jaar zomer van glasvezel voorzien is.