Exitpoll Europese Verkiezingen: PvdA de grootste

Voor de PvdA en VVD betekent de exitpoll zetelwinst. PvdA gaat er twee zetels op vooruit, de VVD een. Het CDA verliest juist een zetel. Nieuwkomer Forum voor Democratie haalt net als GroenLinks drie zetels.Partij voor de Dieren lijkt niet terug te keren in het Europees Parlement, de partij verliest in de peiling haar enige zetel. De PVV gaat waarschijnlijk fors inleveren, van de vier zetels blijft er nog een over.PvdA: 5 (+2)VVD: 4 (+1)CDA: 4 (-1)FvD: 3 (+3)GL: 3 (+1)D66: 2 (-2)CU-SGP: 2 (-)PVV: 1 (-3)SP: 1 (-1)PvdD: 0 (-1)Hoe er in Drenthe is gestemd is nog onbekend. Tijdens de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement was CDA de grootste partij in Drenthe.De exitpoll is een schaduwverkiezing, bij geselecteerde stembureaus wordt stemmers gevraagd nogmaals hun stem uit te brengen bij Ipsos. Volgens het onderzoeksbureau levert het een goed beeld op van de definitieve einduitslag, met een foutmarge van een zetel per partij.De opkomst bij de Europese verkiezingen is een stuk hoger uitgevallen dan vijf jaar geleden. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos is 41,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan om 26 Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement te kiezen. In 2014 was dat 37,3 procent.