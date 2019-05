TT-kunstwerk uit Assen 'ontvoerd'

Op 6 mei ontvreemdde de organisatie het beeld op klaarlichte dag, vertelt Frank Beekman. "Het is een beetje treurig, maar niemand lijkt het beeld te hebben gemist."Het kunstwerk op het Abel Tasmanplein is een van de vijf kunstwerken langs de 'Route de TT', het historische TT Circuit. Ook in Rolde, Grolloo, Schoonlo en Hooghalen staat een beeld. De kunstwerken zijn gemaakt door de internationale kunstbeweging Toyisten. Ze zijn geplaatst in het kader van 90 jaar TT. "De beelden in de dorpen hebben een mooie prominente plek. Hier niet. Dat is zonde", vindt Beekman.Waar het Asser kunstwerk nu is, dat wil Beekman niet zeggen. "Hij staat op een geheime plek opgeslagen. Maar het kunstwerk is in veilige handen. Bovendien zorgen we er goed voor. Het beeld was al wat verweerd en wij hebben bijvoorbeeld de verf wat bij laten werken."Zaterdag 1 juni wordt het kunstwerk uit zijn schuilplaats gehaald. "Die dag lopen we de TT wandeltocht. Die tocht gaat langs de verschillende kunstwerken. Ook het Asser TT-kunstwerk mag daar niet bij ontbreken", vindt Beekman.Daarna hoopt de organisator van de tocht dat het beeld een andere plek krijgt, het liefst in het centrum van de stad. "Dan denk ik aan een plek op de Brink. Dat zou mooi zijn."