Rondvaartboot Assen blijft op het droge: Theaterproject valt in water

Penningmeester Berto Drenth van Stichting Varen in Assen, eigenaar van de rondvaartboot, baalt er stevig van. Hij had gedacht dat de boot voor juni al lang vaarklaar zou zijn, "maar dat is helaas een verkeerde inschatting geweest."Zwaar gedupeerd door de hele toestand is het theatergezelschap De Lege Ruimte uit Assen. Ze zouden de hele zomer varend een familievoorstelling opvoeren, genaamd Oh die Zee! , gebaseerd op de Griekse tragedie de Odyssee van Homerus. Vanaf de Fluisteraar zou het kijkerspubliek al varend langs de verschillende theaterscènes op de wal kijken. Vijftien voorstellingen stonden er gepland, op zaterdagen en zondagen, waarvan de eerste op 8 juni.Jos Visscher, schrijver en bedenker van de zomervoorstelling, weet even niet hoe hij het heeft, als hij de jobstijding hoort. "Ongelooflijk. We zijn al aan het repeteren. En, de flyers worden nu gedrukt." Visscher wist niets van de problemen, en moet zich nu beraden.Het probleem met de rondvaartboot is, dat hij niet aan alle vereiste normen voldoet die nodig zijn om een certificaat te krijgen. "We konden de afgelopen twee jaar nog een tijdelijk certificaat krijgen, maar dat is voorbij. We moeten de boot nu eerst aanpassen. We moeten een nieuwe stuurinrichting hebben, een betere koeling van de motor en ook een kiel. Kosten 30.000 euro, maar dat hebben we dus niet", aldus Drenth.Om de Fluisteraar toch weer up-to-date het water op te krijgen, heeft de stichting bij de gemeente en de provincie om subsidie gevraagd."Hopelijk willen ze beide de helft doen, want de rondvaartboot is geen vetpot qua exploitatie. En het is wel een speciaal project voor werklozen en mensen die een flinke afstand hebben naar de arbeidsmarkt. Dus we dienen ook nog een maatschappelijk doel."Woensdag 29 mei is er in elk geval een gesprek met wethouder Janna Booij. "Het college van B en W moet er nog over beslissen, en ook al gebeurt dat snel, dan moet het vervolgens ook nog langs de gemeenteraad. En dat gaat zeker niet meer in juni lukken. Dat zal op zijn vroegst in juli zijn. Als we daarna nog alle aanpassingen aan de boot moeten doen, is het seizoen al bijna voorbij."Verschrikkelijk jammer allemaal, vindt Drenth. "Ik had voor juni de boel klaar willen hebben, maar dat is jammerlijk mislukt."Naast theatergroep De Lege Ruimte heeft ook de Stichting Waterwerk een probleem. Die exploiteert de rondvaartboot in Assen als werkgelegenheidsproject voor werklozen en jongeren met gedragsproblemen. Waar die nu aan de slag moeten is nog even de vraag. Waterwerk zoekt naar een vervangende boot, ook al hebben ze ook nog een kleinere sloep waarmee ze voor de VVV Assen varen.