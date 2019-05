Albert zat ruim 20 jaar vóór slot en grendel

Begin april sloot de arrestantenverzorger voor het laatst de celdeur in politiecellencomplex Balkengracht in Assen."Ik leek soms wel een hoteleigenaar", lacht Veenstra, terwijl hij een laatste rondje op het cellencomplex maakt. De inmiddels oud-arrestantenbewaarder is niet alleen geliefd bij zijn ex-collega's, ook de arrestanten konden het goed met hem vinden."Veel arrestanten waren vaste klant hier. Die kwamen vaker op bezoek, dus dan leer je elkaar wel kennen. Ik kon bijna altijd wel goed overweg met de mensen die hier binnengebracht werden. Ik heb op de luchtplaats zo'n vijf of zes zaken opgelost", vertelt Veenstra. "Ik zei dan van tevoren wel dat ik alle informatie moet doorspelen, maar dan nog gaven de verdachten me later allerlei bekentenissen."Natuurlijk was het niet altijd gezellig. Veenstra heeft in zijn carrière ook vervelende situaties meegemaakt. "Op het bureau in Emmen heeft een vrouw zichzelf eens opgehangen aan haar boerka. Dat maak je liever niet mee. Voor zulke gevallen hebben we nu speciale cellen, die volledig bestaan uit zacht materiaal aan de muur, het plafond en op de grond. Maar ooit heeft een doorgedraaide arrestant die cel helemaal gesloopt. Alle kussen had hij eraf getrokken. De schade liep in de duizenden euro's."5 april was de laatste officiële werkdag voor Veenstra, die nu met pensioen is. Als aandenken hebben collega's een plakkaat op de deur van de luchtplaats gehangen. 'Royal Albert Hall' pronkt erop. Veenstra lacht: "Iemand die vaker gearresteerd werd en mij dus goed kent vroeg al aan een collega of ik was overleden. Ik word dus ook al door de arrestanten gemist."