Vliegveld Eelde roept boeren op luchthaven te ontzien bij protesten

Volgens de Drentse luchthaven zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat boeren ook naar Eelde trekken, maar toch bereidt GAE zich erop voor. "Groningen Airport Eelde is hierover in overleg met de politie en de Koninklijke Marechaussee", aldus het vliegveld. "Deze laatste is verantwoordelijk voor de ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens."

Groningen Airport Eelde zegt begrip te hebben voor de situatie van de boeren, maar hoopt wel dat de luchthaven morgen wordt ontzien. "Om haar diensten van algemeen maatschappelijk belang, zoals de inzet van de traumahelikopter, de ambulancedienst én de donorvluchten voor het UMCG ten allen tijde doorgang te laten vinden, alsmede om de noordeling van zijn of haar vakantie te kunnen laten genieten." GAE zegt reizigers op de hoogte te houden via de website en sociale media.

Afgelopen maand stond een tiental boeren ook al bij het vliegveld. De groep kwam toen met trekkers bij elkaar op de Legroweg in Eelde en blokkeerde de ingang van de luchthaven. Verkeer werd mondjesmaat doorgelaten. Later die avond gingen de boeren naar de vertrekhal. Voor de ingang van de hal werden poppen neergezet en een bord met de tekst We zijn niet meer welkom in dit land. Aan een van de landbouwvoertuigen hing een galg. Na een gesprek met burgemeester Marcel Thijsen gingen ze weer weg.