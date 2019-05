Meer mensen kiezen voor een baan in de zorg

Dat maakte donderdag bekend dat prognoses voor 2022 niet meer zo somber zijn als verwacht. Nederland stevent niet meer af op een tekort van 125.000 zorgmedewerkers, maar op een tekort van 80.000.Bij ZorgpleinNoord zijn 270 werkgeversorganisaties uit de zorg- en welzijnssector in Groningen, Drenthe en Friesland aangesloten. Zij geven hetzelfde beeld als landelijk, meldt RTV Noord. Het verwachte tekort is teruggelopen van 7200 (prognose voor 2021) naar 5000 in 2022.Nu al werken volgens Wendy Koolhaas van ZorgpleinNoord meer mensen in zorg en welzijn (+ 5 procent) dan drie jaar geleden. Meer mensen kiezen tegenwoordig voor een zorgopleiding. Het mbo heeft een stijging van 9 procent; het hbo van 18 procent.Volgens Koolhaas komt deze toename ondermeer door het succes van de landelijke en regionale campagnes die mensen moeten verleiden voor de zorg te kiezen. 'Verder hebben organisaties zichzelf in beter daglicht weten te stellen en zijn de leertrajecten aantrekkelijker. Het imago van de zorg verandert ook door allerlei vernieuwingen.'Niet alleen het aantal studenten, ook het aantal zij-instromers neemt toe. In 2017 waren dit er 2700, vorig jaar kozen 2833 mensen alsnog voor een baan in deze sector. 'Het wordt steeds makkelijker om versneld in te stromen.' Een andere verklaring is dat werkgevers specifieke doelgroepen aanspreken om te gaan werken in de zorg, 'zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'Werkgevers in de sector zorg en welzijn kijken volgens ZorgpleinNoord ook naar hoe ze in de toekomst met minder personeel afkunnen. Meer samenwerken is één van de oplossingen.Zo werkt de gehandicaptenzorg steeds meer samen met de ouderenzorg. Hun cliënten worden (door betere zorg) steeds ouder en krijgen daardoor ook ouderdomsklachten. In plaats van daarvoor zelf specialisten in diens te nemen zoeken instellingen samenwerking de ouderenzorg.