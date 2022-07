Verdachte schietincident is 21-jarige Assenaar

De man die gisteren werd opgepakt na een schietincident in Assen, is een 21-jarige man uit die plaats. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij dat incident.

Gistermiddag kreeg de politie rond 16.15 uur een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn. Volgens een politiewoordvoerder staat inmiddels vast dat er inderdaad schoten zijn gelost. "Maar het vuurwapen hebben we nog niet gevonden", zegt de woordvoerder. Niemand raakte gewond.

Over de achtergronden en omstandigheden kan de politie nog niets zeggen. "Het is nog niet duidelijk wat de situatie gisteren precies was. De aangehouden verdachte wordt vandaag verhoord."