Vrijwilliger van de maand: op bezoek in natuurgebied Zeijerwiek

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Dit keer zijn we op bezoek in natuurgebied Zeijerwiek in de buurt van Zeijen.

De vrijwilligers van de Stichting Zeijerwiek beheren dit natuurgebied al jaren. In de jaren tachtig was het gebied helemaal dichtgegroeid. "Inwoners uit het dorp namen toen het initiatief om de zaak weer open te maken om er te kunnen vissen en wandelen", vertelt Henk Boxma van de stichting."We wilden het gebied in oude staat herstellen, zoals de oudere inwoners van het dorp zich het herinneren. Zeijerwiek is toch een onderdeel van de geschiedenis van Zeijen." Elk jaar stelt de stichting in samenwerking met Staatsbosbeheer een plan op voor het beheer van het gebied.Boxma vind het een uniek gebied. "Aan de ene kant kun je goed zien hoe de Zeijerwiek als kanaal gebouwd is over het veen. Maar het is ook een bijzondere plek omdat je hier verschillende vormen van natuurbeheer ziet."De plek waar vier jaar geleden nog bos stond, is uitgegraven waardoor een nieuw veentje ontstaan is. Aan de andere kant is de dijk verhoogd en van een stuw voorzien. "Daarmee kunnen we het waterpeil beheersen. We brengen het peil langzaamaan wat omhoog zodat het gebied natter wordt. Hierdoor krijgen we meer planten en neemt de diversiteit toe."