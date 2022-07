Paarden, hardlopers en mountainbikers perfect in harmonie bij Ride&Run in Schoonloo

Het is even wennen voor zowel paard als hardloper, maar bij de Ride&Run is het toch echt de bedoeling dat mens en dier even hard gaan. Het evenement staat voor de vierde keer op het programma, en dit jaar voor het eerst in Schoonloo.

Met 240 deelnemers kan gesproken worden van een groot evenement. "Uniek zijn we niet", zegt organisator Marieke Elsenaar. "Maar we behoren toch zeker tot één van de grotere Ride&Run-evenementen van Nederland."

Nieuwe locatie

Dat dit jaar het oog is gevallen op Schoonloo, heeft alles met de locatie te maken. Johan Elsenaar - vader van Marieke en ook actief in de organisatie - noemt het een ideale locatie. "Met de manege en de camping erbij zeker." Ook de gemeente Aa en Hunze bleek behulpzaam, zegt Elsenaar. "Toen we aangaven dit te willen organiseren, hielpen zij meteen met dranghekken en advies."

Vorig jaar vond het evenement nog plaats in Hoogersmilde. "Staatsbosbeheer heeft dit jaar beperkingen opgelegd, waardoor het daar niet meer mogelijk was. Hier kon het wel."

Niet te snel

Met routes van 5 en 10 kilometer, en een speciale route voor kinderen, mikt de Ride&Run op een grote toestroom. En dat krijgt het met 240 deelnemers ook. "We willen het vooral een recreatief evenement houden", zegt Marieke Elsenaar.

Om dat waar te maken, krijgen de deelnemers een snelheidslimiet mee. Wie gemiddeld sneller is geweest dan 12 kilometer per uur, wordt gediskwalificeerd. Voor de 5 kilometer houdt dat bijvoorbeeld in dat iedereen niet binnen de 25 minuten binnen mag zijn. Zo garanderen we het welzijn van het paard en is het goed vol te houden."

Gezellig

Deelnemers bleken enthousiast. Zo ook Christine en Sandra, die elkaar vóór de Ride&Run helemaal niet kenden. "Ik wilde graag rijden, maar had geen hardlooppartner", vertelt Sandra, die helemaal uit Delft is gekomen. "Via Facebook reageerde Christine dat zij wel wilde. Nu zien we elkaar voor het eerst."

Christine noemt het evenement in Schoonloo 'heel gezellig'. "Het is mooi ruim opgezet en zeker voor herhaling vatbaar."

Bordjes omgedraaid

Geheel vlekkeloos liep het evenement niet. Aan het eind van de ochtend kwam de organisatie erachter dat sommige deelnemers een verkeerde route hadden gelopen. Volgens de organisatie waren de bordjes omgedraaid, terwijl die aan het begin van de ochtend nog allemaal goed stonden. Het maakte dat er wat verwarring was over de uitslagen en niet iedereen een juiste tijd had staan.