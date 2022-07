'Escortdames leidden tot ondergang bende Pablo Icecobar'

Justitie verdenkt Pablo Icecobar onder meer van het runnen van een crystalmeth-lab in Willemsoord, net over de Drents-Overijsselse grens. Ice is een bijnaam voor crystal meth. De Mexicaan kwam enkele jaren geleden naar Nederland en leerde de Colombiaanse Paula kennen, een escortdame. Volgens RTV Oost wordt Pablo voorgesteld aan andere Latijns-Amerikaanse vriendinnen uit de escortwereld.

De politie krijgt Pablo en zijn broer Jorge uiteindelijk op de korrel en komt erachter dat Pablo Icecobar in Nederland is om de zwaar verslavende drug crystal meth te maken. Pablo en Jorge worden uiteindelijk gevolgd door de politie, weet de omroep. Dat gebeurt onder meer met camera's in een busje en met het opvangen van telefoontjes.

Het geld dat de bende verdiende, werd volgens justitie witgewassen. Deels met hulp van de escortdames. Geld zou worden overgeboekt naar het dorp waar Pablo Icecobar vandaan komt. De advocate van een van de escorts zegt dat dat gebeurde 'zonder criminele intentie'. "Het is goed gebruik in Latijns-Amerika om elkaar te helpen. De mannen hadden gevraagd dit te doen, zij zagen er geen kwaad in", zegt de advocate tegen de omroep. De vrouwen zouden ook woonruimtes voor de koks en kookpannen hebben geregeld. Een van hen zou negentien bankrekeningen op haar naam hebben staan.

Justitie denkt dat de drugsbende in Arnhem honderden kilo's crystal meth heeft geproduceerd. Bij het lab in Willemsoord wordt ervan uitgegaan dat het nog niet zo productief was. De bewoner van de villa in het dorp moest zich ook voor de rechter verantwoorden. Hij zegt dat hij erin is geluisd door Pablo Icecobar en werd gedwongen om mee te helpen. Een uitspraak is in die zaak nog niet gedaan. Wanneer het proces tegen Pablo en zijn medeverdachten wordt gevoerd, is nog niet duidelijk.