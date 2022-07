Rijkswaterstaat: houd maandag rekening met extra reistijd

Wie maandag de weg op gaat, moet rekening houden met extra reistijd en vertraging door boerenacties. Rijkswaterstaat adviseert om voor je de weg op gaat de verkeersinformatie te controleren.

Er wordt gesproken over grootschalige boerenacties in heel Nederland. Waar dit in Drenthe gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaf dit weekend aan geen idee te hebben wat er maandag allemaal gaat gebeuren. "Maar dat er wat gaat gebeuren, dat is wel zeker. Dat lees en hoor je overal", aldus vicevoorzitter Jos Ubels zaterdag.

'Neem eten en drinken mee'

Rijkswaterstaat adviseert om eten en drinken mee te nemen voor als je onverhoopt lang in de file komt te staan. "Kom je onderweg landbouwvoertuigen tegen, houd dan rekening met snelheidsverschillen en pas de rijstijl hierop aan: houd afstand en minder snelheid", gaat het advies verder.

Weginspecteurs en wegverkeersleiders houden de wegen extra in de gaten en kunnen maatregelen nemen. Denk aan het aanpassen van de snelheid of het verkeer omleiden om zoveel mogelijk te voorkomen dat weggebruikers de file in rijden en geen kant op kunnen.

Ook de politie bereidt zich voor op de mogelijke protestacties maandag. Omdat nog onduidelijk is hoe die eruit zien, houdt de politie rekening met verschillende scenario's, zegt politiechef Willem Woelders. Hij hoopt op ieders gezond verstand.

'Voer geen actie bij de luchthaven'

Groningen Airport Eelde (GAE) vraagt boeren morgen geen actie te voeren bij de luchthaven. Volgens de Drentse luchthaven zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat boeren ook naar Eelde trekken, maar toch bereidt GAE zich erop voor. "Groningen Airport Eelde is hierover in overleg met de politie en de Koninklijke Marechaussee", aldus het vliegveld. "Deze laatste is verantwoordelijk voor de ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens."

Rijexamens