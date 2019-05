Bruidspaar strandt met Cadillac: 'Het past wel bij ons'

Maar sprake van paniek? Zeker niet. "Dit past wel bij ons", lacht Judith van der Linde. "We hebben altijd zulke dingen. Maar het lost zich ook altijd vanzelf weer op."Judith (40) en Alex (42) zijn deze ochtend met hun vijf kinderen op weg naar de fotoshoot voor de bruidsreportage. Bestemming is het Klooster in Ter Apel, een veelbezochte plek voor fraaie bruidsfoto's. Het bruidspaar rijdt voorop, in een gele Cadillac met chauffeur. Daarachter een witte Oldsmobile, met daarin de vijf kinderen van het paar, uitgedost in hun allermooiste tenues.Maar eenmaal op de Oude Weerdingerdijk, houdt de oude Amerikaan er plotseling mee op. "Hij sloeg zomaar af, geen idee wat er mis is", zegt Judith, als de rest van het gezelschap nog onder de motorkap staat te gluren.Maar de weg naar de bruidsreportage kan al snel vervolgd worden. Plan B treedt in werking, als noodoplossing, om toch op tijd te zijn voor de fotoshoot. Bruid en bruidegom stappen over op de Oldsmobile, de kinderen worden verdeeld over de andere volgauto's.Bruid Judith kan er wel om lachen, geen moment raakt ze in de stress. Pas om twee uur is de huwelijksvoltrekking. "Dat gaan we ook zeker halen. En deze tegenslag lost zich ook weer leuk op. We gaan zo verder op weg naar Ter Apel, voor onze bruidsreportage. Intussen sturen ze een oude Lincoln onze kant op. En daarmee gaan we met chauffeur naar Hoogeveen, voor onze trouwerij."Hoogeveen, hoezo daar? Het is toch een bruidspaar uit Emmen? "Gewoon, omdat we het raadhuis van Hoogeveen mooier vinden. Emmen is niks aan, en er is ook nog markt. Veel te rommelig en druk."Dat de autopech wellicht een slechte voorbode is voor het huwelijk van het tweetal, daar maakt Judith zich geen zorgen over. "Ach, zoiets moet ons altijd weer overkomen, dit is heel normaal voor ons. Maar ik hoop wel dat hierna alles wel goed gaat", besluit ze.