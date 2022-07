Oud-directeur zorgboerderij Papenvoort voor rechter voor uitbuiting cliënt

De 68-jarige Willy B. uit Den Haag moet als oud-directeur van de zorgboerderij De Vier Linden in Papenvoort vandaag voor de rechtbank in Groningen verschijnen voor het uitbuiten van een cliënt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dwong B. de bewoonster zwaar werk te doen en moest die ook meehelpen bij SM-praktijken in de kelder van de zorgboerderij.

De cliënt woonde vanaf juli 2012 twee jaar lang met haar partner in de zorginstelling in Papenvoort. De vrouw lijdt aan een ziekte, waarbij haar gezichtsvermogen en gehoor zijn aangetast. Ze was afhankelijk van haar zorgverlener, die maandelijks 7000 euro incasseerde aan zorgbudget voor zorgverlening aan de vrouw. In de praktijk zou hier weinig van terecht zijn gekomen. De vrouw kreeg niet de passende zorg, maar maakte lange dagen met voor haar te zware klussen.

Oppassen op kwetsbare kinderen

Ondanks haar fysieke beperkingen moest de vrouw, naar eigen zeggen, ook de kwetsbare kinderen binnen de instelling opvangen en begeleiden. En werd ze gedwongen mee te helpen in de SM-kelder van B. De bewoonster deed in 2014 uiteindelijk aangifte. Het OM besloot Willy B. niet te vervolgen, vanwege onvoldoende bewijs. De aangeefster stapte naar het gerechtshof in Leeuwarden en diende een klacht in.

Complexe zaak