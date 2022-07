Boeren blokkeren distributiecentra, volg ons liveblog

Boeren hadden eerder aangekondigd "heel Nederland plat te leggen" uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Ze hebben elkaar opgeroepen actie te voeren bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. Over de plannen is nog weinig bekend. Politie en Rijkswaterstaat hebben mensen opgeroepen goed voorbereid de weg op te gaan en de actuele situatie op de weg in de gaten te houden.