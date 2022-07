Lees terug: het boerenprotest van maandag 4 juli

De toegang naar het Jumbo-distributiecentrum in Beilen werd met betonnen balken geblokkeerd. De afrit Beilen vanaf de A28 richting het Noorden was de hele dag niet toegankelijk. In Gieten waren de ingangen van het terrein bij het distributiecentrum van de Coop afgesloten door trekkers.

Ook op andere plaatsen waren protesten, onder meer op de A37 bij Zwartemeer. De boeren vertrokken bij de grensovergang, nadat zij van de ME een laatste waarschuwing kregen. Maar na een blokje om keerden de trekkers weer terug en werd de snelweg opnieuw geblokkeerd. Even later was ook het tweede protest voorbij.