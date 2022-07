Liveblog stikstofprotest: blokkades bij distributiecentra en Duitse grens

Boeren zijn vanochtend vroeg op pad gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De distributiecentra van de Jumbo in Beilen en de Coop in Gieten zijn geblokkeerd. Ook de grensovergang met Duitsland bij Coevorden is geblokkeerd.

De toegang naar het Jumbo-distributiecentrum in Beilen is met betonnen balken geblokkeerd. De afrit Beilen vanaf de A28 richting het Noorden is al de hele ochtend niet meer toegankelijk. In Gieten zijn de ingangen van het terrein bij het distributiecentrum van de Coop afgesloten door trekkers.