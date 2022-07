Wat vind jij: Het is een zwaktebod van het kabinet om weer een bemiddelaar in te schakelen

Vanaf 13 juli gaat Remkes (VVD) aan de slag met voorbereidingen. Het idee is dat de gesprekken in de tweede helft van augustus beginnen, schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Kamer. Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal hebben Remkes gevraagd onafhankelijk de gesprekken te leiden tussen "het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties".