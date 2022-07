Boeren verlaten snelweg A37 na tweede protestactie

Boeren hebben de blokkade bij de grensovergang van de A37 voor de tweede keer vandaag opgeheven. Nadat politie en de marechaussee arriveerden en het gesprek aangingen, zijn de boeren vertrokken in de richting van Emmen. Een politiehelikopter hangt boven de trekkers om de situatie in de gaten te houden.

Eerder vanmiddag blokkeerden boeren ook de A37 bij Zwartemeer. In beide richtingen stond het verkeer muurvast. De ME kwam naar de demonstranten, en dreigde met ingrijpen.

Volgens een woordvoerder van de politie hing er een grimmige sfeer bij het boerenprotest. "Agenten voelden zich geïntimideerd en bedreigd. De blokkade moest opgeheven worden, en dat kunnen de boeren zelf doen, of wij doen het voor ze." Uiteindelijk zijn de actievoerders zelf vertrokken. Dat gebeurde nadat de politie hen een laatste waarschuwing gaf. "Dit was niet te tolereren."

De demonstranten zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet. Vorige week was de A37 bij de Duitse grens ook mikpunt van boerenprotest. Een Hoogevener werd toen opgepakt, omdat hij met zijn trekker ingereden zou zijn op een politieauto. Later werd de man weer vrijgelaten.

Naast de blokkade op de A37 voeren boeren actie bij de distributiecentra van de Jumbo in Beilen en de Coop in Gieten. Zij staan sinds vanochtend vroeg met hun trekkers voor de ingangen.

In het verleden verbood de rechtbank zulke acties, omdat de gevolgen te groot zouden zijn. Ook vandaag trok het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan de bel, ze riepen op om de blokkades bij distributiecentra van supermarkten per direct opheffen.

Volgens de supermarktkoepel zijn de acties voor de deur onacceptabel, zo wordt in een verklaring gemeld. Het CBL vroeg politie en justitie ook om stevig in te grijpen en blokkades op te heffen. Daarnaast wordt over vervolgstappen nagedacht, onder meer vanwege de miljoenenschade die de blokkades volgens het CBL opleveren.