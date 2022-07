Waarom mag FC Emmen iemand uit Peru een contract bieden, maar mag een tuinder dat niet?

En tuinders dan?

Als een vreemdeling in de tuinbouw wil werken, dan kan bijvoorbeeld een vergunning voor seizoenarbeid of arbeid in loondienst aangevraagd worden.

Verheul: "Daarvoor geldt een volledige arbeidsmarkttoets. Dit betekent dat er naast de andere voorwaarden, zoals marktconforme beloning, een aantal dingen door UWV getoetst moet worden."

Hierbij gaat het om de volgende zaken:

- De werkgever heeft de vacature ten minste vijf weken vóór het indienen van de aanvraag gemeld bij UWV,

- De werkgever heeft zelf aantoonbaar goed genoeg gezocht naar personeel in Nederland en Europa, in de periode van 3 maanden voor in het indienen van de aanvraag,

- Er is gekeken of er 'prioriteitgenietend aanbod' (daarmee wordt bedoeld arbeidskrachten die zonder TWV/GVVA mogen werken) aanwezig is voor de functie in Nederland en de EU.

De vergunning wordt niet verleend als de werkgever niet heeft voldaan aan de voorwaarden, en als het UWV oordeelt dat er aanbod aanwezig is in Nederland of de EU om de vacature te vervullen.

Uitzondering

Kort en goed zou je dus kunnen zeggen dat er voor profvoetballers een uitzonderingspositie geldt, waardoor ze gemakkelijker aan een vergunning komen. Hiervoor moet wel aan specifieke voorwaarden voldaan worden.

Tuinders die graag personeel willen aantrekken uit bijvoorbeeld Peru, zullen eerst moeten proberen om de vacature te vervullen met mensen van binnen Nederland of de EU.

Waarom dat verschil? Getalenteerde voetballers zijn over het algemeen wat dunner gezaaid dan mensen die in een kas kunnen werken. Daarom moeten tuinders het personeel dichter bij huis zoeken. Als een profclub als FC Emmen eerst binnen Nederland of de EU zijn spelers moest zoeken, dan zou dat wellicht afdoen aan de kwaliteit van het team.

