Extinction Rebellion Drenthe voert actie in Assen

'De klimaatklok tikt', 'act now' en 'time is up'. Die woorden staan op spandoeken waarmee twintig actievoerders van Extinction Rebellion Drenthe vanmiddag aandacht vroegen voor het klimaat. Tussen hen stond een houten klok die langzaam aftelt en laat zien hoelang we nog hebben om de opwarming van de aarde tot 1.5 graad te beperken. De teller staat op 7 jaar en 18 dagen.

"We zijn hier vandaag omdat we ons als bezorgde burgers willen laten horen. We staan hier niet voor onszelf, maar voor alle mensen uit Assen en Drenthe, omdat de klimaatcrisis veel ernstiger is dan we eigenlijk denken", vertelt woordvoerder van de actiegroep Conny Darwinkel.