'Deze uitslag zegt niets over de landelijke verkiezingen'

De PvdA lijkt vijf zetels in het Europees Parlement te krijgen, twee meer dan bij de vorige verkiezingen. Du Long volgde de exitpolls gisteravond thuis en niet bij zijn feestende partijgenoten in Amsterdam. "Ik kon er helaas niet bij zijn, ik moest in Assen zijn. Maar de vreugde in huis was er niet minder om", zegt Du Long. "Er klonk zo'n luid gejuich dat de katten een meter omhoog sprongen."De winst voor de PvdA komt voor Du Long niet onverwacht. "We zagen het wel een beetje aankomen. De laatste tijd ging de PvdA in verschillende peilingen omhoog. In een van de laatste peilingen stonden we al op vijf zetels. Maar dat dit resultaat er nu ook uitkomt, is echt wel heel erg mooi."Een stem op de PvdA lijkt vooral een stem op de Europese lijsttrekker Frans Timmermans te zijn geweest, beaamt ook Du Long. "Dat effect heeft zeker een rol gespeeld. Deze uitslag zegt dan ook niets over de landelijke verkiezingen. Dat moeten we afwachten. Maar het is wel zo dat een positieve én pro-Europese campagne heel veel mensen aanspreekt. Dat is erg hoopgevend."De kans dat Du Long daadwerkelijk een zetel in Europa krijgt, is niet groot. "Ik kan nog wat dichterbij kruipen als Frans Timmermans een hoge functie krijgt binnen de EU en als de zetels worden herverdeeld bij een Brexit. Maar ik ben onlangs verkozen tot lid van het Drents parlement en daar doe ik ook erg mooi werk. Dat wil ik de komende drie jaar ook wel blijven doen. Voorlopig ga ik aan de slag voor Drenthe."