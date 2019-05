Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Heb je altijd al eens rond willen kijken bij de brandweer? De Brandweer Roden opent zaterdag de deuren voor publiek. Tussen 10.00 en 16.00 uur kun je kijken in de kazerne, in brandweerauto’s en mag je zelf eens de brandweerspuit vasthouden.Het is de Week van het Nederlands Bier. De Hoogeveense Jonge Beer Brouwerij aan de Fabrieksweg 14 doet hier aan mee en houdt zaterdag open dag. Tussen 14.00 en 17.00 uur geven de brouwers uitleg en kan er bier worden geproefd. Daarnaast treedt de band Heathland op.Voor de 36e keer klinkt zaterdag het startschot voor het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen. Om 17.00 uur gaat de Kidsrun van start, waarna om 18.00 uur de halve marathon wordt weggeschoten. Daarnaast is er een vier mijl, een loop voor leerlingen van het Esdal College en een tien kilometer-run. De start en finish van alle afstanden is in het centrum van Klazienaveen.De Bonte Wever in Assen is zaterdagavond het mekka van de bokswereld tijdens het Drents Boksgala. Het Nederlandse Windmill team gaat de strijd aan tegen het Euregio team en lokale talenten uit onder andere boksteam Bovensmilde laten hun talenten zien. Hoofdpartij is de wedstrijd tussen profbokser Ben Tingen uit Bovensmilde en de Bosniër Ervin Dzinic. De wedstrijden beginnen om 18.00 uur en een ticket kost 26 euro.Lekkere klassiekers zaterdagavond tijdens het Muziekweekend Pesse. Tricklebolt warmt het publiek vanaf 17.45 uur op, waarna optredens van VandenBergh’s Moonkings, Golden Earring, Level42 en de The Fortunate Sons de avond compleet maken.Kleding, lederwaren, sieraden, cadeauartikelen, boeken en brocante. Tijdens de braderie en vlomarkt bij restaurant De Tippe in Vledder is van alles te krijgen. De markt begint zondag om 13.00 uur.De Islamitische begraafplaats aan de Annerweg 27a in Zuidlaren houdt dit weekend open dag. Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland legt de plannen voor de begraafplaats uit en laat Islamitische rituelen rondom het sterven en de dood zien.