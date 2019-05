Theaterproducent: Zonder boot geen zomervoorstelling in Assen

En tegelijkertijd verbolgen. Het theaterstuk waar hij al twee jaar aan werkt, de zomervoorstelling 'Oh, die Zee', dreigt op het allerlaatste moment in duigen te vallen.Oorzaak: op het laatste moment mist hij een boot, de drijvende kracht in de voorstelling. "Die boot is een essentieel onderdeel van de voorstelling, zonder boot geen voorstelling", zegt Visscher.De Asser rondvaartboot de Fluisteraar was de spil in het door Jos Visscher geschreven theaterstuk 'Oh, die Zee!', gebaseerd op het heldenepos de Odyssee van Homerus. "Ik was geïnspireerd geraakt door de nieuwe Blauwe As, en alle aandacht voor het varen. Hier kunnen we iets theatraals mee, dacht ik. En zo kwam ik op de Griekse held Odysseus, die over zee zwierf, terug naar huis, langs allerlei avonturen, om daar een mooi stuk voor Assen omheen te schrijven."De cast is al lang en breed geregeld, kostuums zijn inmiddels klaar, maskers gemaakt, repetities in volle gang, flyers gedrukt, en ineens blijkt dat de rondvaartboot deze zomer op het droge blijft. Hij ligt in Harlingen op de werf, omdat er nog voor 30.000 euro aan verspijkerd moet worden. Dit is nodig voor een geldig certificaat, om te mogen varen met vijftig man aan boord. Maar Stichting Varen in Assen, eigenaar van de boot, heeft dat geld niet. Assen en de provincie zijn om steun gevraagd, maar dat is nog niet rond.Visscher vroeg of het via de gemeente Assen "dan niet sneller geregeld kon worden", met die subsidie, om toch straks in juni de boot klaar te hebben. "Dat kon dus niet", briest hij.Hij is nu koortsachtig op zoek naar een alternatieve boot. "Dat is de laatste strohalm, maar het ziet er somber uit", zegt hij. "Dus als iemand nog een rondvaartboot op zolder heeft liggen, ik hou me aanbevolen", klinkt het cynisch.Voor Visscher kwam het gedoe met de boot uit het niets. "Twee weken terug werd ik overvallen door het bericht dat er problemen waren met de boot. Ik schrok ervan, want dit was ons nooit eerder gemeld."Het enige wat volgens Visscher maanden ervoor wel was gezegd, dat de boot officieel nog goedgekeurd moest. "Verder niks. Niet dat er van alles aan moest gebeuren, en dat er geen geld was of zo."En daar is Visscher eigenlijk het meest verbolgen over. "Ja, dat we zo laat geïnformeerd zijn. Anders had ik toch nooit deze productie verder opgestart voor deze zomer. We zijn met twintig man al tijden volop bezig met deze productie, theaterspelers, kostuum- en maskermakers, en er zijn dus al kosten gemaakt. Op wie kan ik die straks verhalen?', vraagt Visscher zich af.Maar dat is van later zorg, vindt hij. Eerste zorg is nu het zoeken van een boot en het redden van de zomervoorstelling. De première van het varende theaterstuk met Odysseus als verteller aan boord, was gepland op 8 juni. Die had Visscher 'veiligheidshalve' al verplaatst naar 14 juni. Maar de tijd tikt.Visscher hoopt stiekem ook nog op wat hulp vanuit het stadhuis. "Ik hoop dat iemand zijn culturele hart laat spreken. Want het paradoxale is wel dat we als theatergezelschap De Lege Ruimte voor onze varende theatervoorstelling subsidie hebben gekregen van de gemeente: geld uit de evenementenpot, en van het Asser Ondernemersfonds. En tegelijkertijd draaien ze het de nek om, door gebrek aan medewerking aan de boot. Dat is toch wel raar."