WKE'16 maakt zich wéér op voor groots kampioensfeest

De lach is terug op het kamp. Het plezier spat eraf tijdens het voetvolleytoernooi in aanloop naar de wedstrijd van komende zondag. Iedereen doet mee: spelers, bestuur en de technische staf. Ze beleven een mooie avond. Ondanks de moeizame seizoensstart pakken de oranjehemden toch weer de titel en spelen ze volgend seizoen in de tweede klasse."We hebben onszelf echt de spiegel voorgehouden. We hebben het gehad over mentale weerbaarheid, veerkracht en omgaan met tegenslag en verlies", zegt trainer Jan Jouke Meertens. "Als je ziet hoe we daar in gegroeid zijn, in acht maanden tijd, dan is dat overweldigend.""Er gaan vijf of zes supportersbussen mee naar de uitwedstrijd in Ter Apel. Ik denk dat het twee dagen lang feest wordt in een bomvolle kantine. Dus het betekent wel wat voor het kamp", vult speler Harm Hindriks aan.Er wordt niet meer naar het verleden gekeken. Een verleden met hoge pieken en diepe dalen.Terwijl in 2009 WKE nog algeheel amateurkampioen van Nederland wordt, is de club vijf jaar later op sterven na dood. Er is een schuld van twee ton bij de fiscus. De belastingdienst doet een inval en neemt alles van enige waarde mee.Uiteindelijk wordt WKE in 2016 failliet verklaard. Een pikzwarte bladzijde in de clubgeschiedenis. Maar net zo snel wordt WKE'16 opgericht dat weer helemaal onderaan in de vijfde klasse moet beginnen. Het zorgt ervoor dat de vertrouwde familienamen weer terugkeren op het veld."Wolters, Oosting en Hendriks", somt Harold Wolters op. "We zijn sowieso met zeven neefjes met dezelfde naam", vult de nieuwe voorzitter Jannes Wolters aan. "Op een gegeven moment was het niet meer het WKE dat de mensen hier wilden zien", zegt Hindriks. "Achteraf is het misschien wel beter geweest voor de club. Het is nu écht weer een volksclub geworden sinds 2016", concludeert Harold Wolters tevreden.Toch zal er een keer een einde komen aan deze opmars. Maar de nieuwe voorzitter weet zeker dat het bestuur de hand om de knip zal houden en niet zal gaan betalen voor nieuwe spelers. "Ik denk dat anders het volledige bestuur en de volledige organisatie zegt: voor ons hoeft het niet meer", besluit Jannes Wolters.Zondagavond in Onze Club een reportage over de kampioenswedstrijd van WKE'16. Het programma over amateurvoetbal van TV Drenthe begint om 18.25 uur en wordt ieder uur herhaald.