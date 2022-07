Supermarkten maken zich nog geen zorgen over de voorraad

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze ziet voorlopig geen reden om in te grijpen bij het boerenprotest in Gieten. De politie meldde vanochtend ook weten daar nog geen aanleiding voor te zien. "Het is ontzettend vervelend voor de Coop en de mensen die er last van hebben, want de bevoorrading van de winkels komt in gevaar", zegt Hiemstra. "Op dit moment is het zoals het is en zie ik geen reden om in te grijpen. De situatie kan veranderen, maar daar moet je niet over speculeren."