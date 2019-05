'Eigen kinderfiets niet vanzelfsprekend en dat moet veranderen'

Vanmiddag was de aftrap bij basisschool het Kompas. Daar kreeg een van de kinderen een opgeknapte fiets. Merijn is de gelukkige. "Ik had wel een fiets, maar die was veel te klein, dus ik had echt een nieuwe nodig. Ik vind het heel bijzonder en leuk dat ik deze fiets heb gekregen."Hoezo hebben niet alle kinderen in Drenthe een fiets, dan? "Een op de negen kinderen groeit op in armoede en dan is een fiets een hele uitgave, zelfs een tweedehands fiets", zegt Sanne van den Rotten van de ANWB, initiatiefnemer van het plan.Tweedehands fietsen worden opgeknapt bij Werkpro in Assen. "We hebben nu drie fietsenmakers, maar er is zoveel aanbod aan fietsen dat we meer mensen aan het opleiden zijn. Het gaat om mensen die uit een moeilijke situatie komen en nu met plezier bij ons aan het werk zijn", zegt Ingrid Bousema, manager van Werkpro.Tweedehandsfietsen uit de hele provincie zijn welkom. Doneren kan via de website van de ANWB. Ze worden dan door een vrijwilliger opgehaald. Ook kunnen de fietsen worden afgeleverd bij Werkpro aan de Havenkade 16 in Assen.