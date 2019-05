Gewelddadige straatroof Paterswolde in Opsporing Verzocht

Daar werd op 21 april 's avonds bij een sportveldje aan de Nieuwe Akkers een 16-jarige jongen bewusteloos geslagen. Toen hij weer bijkwam voelde hij dat zijn kleding werd doorzocht. De jongen werd ook nog geslagen en geschopt. De daders gingen er vandoor met een pet.De politie toont ook beelden van een bewakingscamera. Daarop is een groepje jongeren te zien dat mogelijk iets met de overval te maken heeft of getuige is geweest.In dezelfde uitzending van Opsporing Verzocht wordt ook aandacht gevraagd voor drie andere gewelddadige berovingen die in maart en april werden gepleegd in Haren. Of er verband bestaat tussen de straatroven in Haren en Paterswolde kan de politie niet zeggen. Het is volgens een woordvoerder wel een scenario waar rekening mee wordt gehouden.