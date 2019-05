Een sprookjesachtige bloeier in de Drentsche Aa

Een van de plekken waar de blauwzwarte rapunzel nog wel voorkomt, is in Nationaal Park Drentsche Aa. Kees van Son noemt het zelfs 'een van de kroonjuwelen van de Drentsche Aa'. "Wat ik vooral erg mooi vind, is die kleur. De bloemen zijn diep paars, bijna zwart."Behalve de kleur, is ook de vorm van de bloemen bijzonder. De buisvormige bloemen staan dicht op elkaar aan de top van de stengel. Alleen hommels kunnen deze bloemen bestuiven omdat hun tong lang genoeg is. Toch kunnen ze er maar kort van genieten, de rapunzel bloeit slechts drie weken in het jaar.De plant staat op de Rode Lijst omdat hij steeds minder voorkomt in ons land; sinds 1950 zijn de aantallen met vijftig tot vijfenzeventig procent gedaald. Dit komt door een verruiging van de groeiplaatsen. De blauwzwarte rapunzel heeft een voorkeur voor vochtige, voedselrijke grond in loofbossen en op schaduwrijke graslanden, op hellingen, in beekdalen en langs de kant van de sloot In onze provincie is de blauwzwarte rapunzel alleen in het noorden te vinden. Een van de redenen voor de achteruitgang van de plant in Drenthe is de verzuring en vernatting van de bovengrond.