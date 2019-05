Bende berooft boeren van tienduizenden euro's aan gps-apparatuur

In Hijken was Tim Pomper afgelopen nacht slachtoffer van de diefstal van gps-apparatuur. Eerder deze week werden op woensdag al beeldschermen en onderdelen van een gps-systeem gestolen uit een trekker van een bedrijf in Mantinge."Ik hoorde vanochtend het paard hinniken en ben toen naar buiten gegaan", vertelt Pomper. "Daar ontdekte ik sporen door de aardappels. De dieven hebben hun auto waarschijnlijk in Hijken geparkeerd en zijn vervolgens dwars door de landerijen naar mijn schuur gelopen."Bij drie trekkers was de computerapparatuur verdwenen. "Ze wilden alle drie niet meer starten vanochtend. Het zijn professionals geweest. Bij één trekker was de computer helemaal gedemonteerd, waarbij ze de juiste sleutels hebben gebruikt. Bij de andere apparatuur, waarbij demonteren niet helemaal lukte, hebben ze de kabels doorgesneden. De schade is voor mij zo'n 15.000 euro."De computer in de trekker is normaal gesproken gekoppeld aan een gps-bol. Daarmee kunnen landbouwers tot op twee centimeter nauwkeurig spuiten en zaaien. Pomper: "Die gps-bollen hebben ze niet in handen gekregen. Die leggen wij uit voorzorg al ergens anders neer."Volgens de Hijkenaar is hij slachtoffer geworden van een buitenlandse bende. "Dat is wat de politie me vertelde. Waarschijnlijk wordt de apparatuur verkocht in Oost-Europa. Ik vermoed dat het bij dealers daar terecht komt."Hoe het nu verder moet, dat weet Pomper nog niet. "Het is bizar, maar ik zou vandaag met de politie gaan praten over veiligheidscamera's op mijn bedrijf. Daarover heb ik gister nog contact met hen gehad. Heel vreemd dat juist afgelopen nacht is ingebroken in mijn trekkers. Maar ik denk dat die camera's er alsnog gaan komen."De twee Drentse landbouwers die de dupe zijn van de diefstal van gps-apparatuur, zijn niet de eerste in Nederland. Volgens de NOS lijkt er een bende actief te zijn die het heeft voorzien op gps-apparatuur in landbouwvoertuigen. In april was het acht keer raak in Zeeland en inmiddels komen er ook meldingen uit Groningen, Brabant en Gelderland.