Treant-camping De Bosrand doet het goed bij de ouderen in Odoorn

Op vakantie gaan als je in een zorgcentrum voor ouderen woont. Dat gaat niet zo makkelijk. Toch zitten de bewoners van woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn elke dag op de camping. De activiteitenbegeleiders zetten samen met bewoners camping De Bosrand op, op het eigen terrein.

Op het grasveld aan de achterkant van het terrein staan twee tenten en een grote recreatietent, inclusief buitenkeuken met bestek, servies, spelletjes en gezellige zitjes. Hier worden activiteiten georganiseerd, zoals een zanguurtje, maar bewoners kunnen er ook spontaan terecht. In overleg mogen ze er zelfs met familie of vrienden een feestje of barbecue organiseren. Om drukte op de camping te voorkomen, kunnen de belangstellenden zich inschrijven voor een plekje op de camping.

Spontaan idee

Normaal gesproken gaan bewoners van De Paasbergen in de zomerperiode drie keer per week 'op vakantie' naar camping De Fruithof in Klijndijk. Door corona werden die uitjes geschrapt. Vorig jaar zetten activiteitenbegeleiders Anja Kuipers en Susanne Broeksema daarom maar een campingtent op de weide langs het bos. Dat vonden de bewoners zo leuk, dat ze dit jaar groter uitpakken.

Nostalgie

"We waren bij de dagbesteding met bewoners in gesprek over vakanties van vroeger", vertelt begeleider Anja Kuipers. "Daaruit hebben we met twee bewoners een campingcommissie opgezet, om de camping vorm te geven. Er kwamen allerlei leuke verhalen naar boven, over spelletjes die mensen deden of plekken die ze hebben bezocht. Als ze dan een dagje op deze camping zijn geweest en ze lopen weer terug, zeggen ze dat ze een heerlijke dag hebben gehad. Daar doe je het voor."

'Op je kamer blijven zitten, wordt ook zo eentonig'

Bewoners en cliënten komen dankzij de camping meer buiten en bewegen daardoor ook vaker. Regelmatig wordt er een extra ommetje gemaakt naar de camping om te kijken hoe kampeerders zich vermaken. De campinggasten zelf hebben de grootste lol: "Ik vind het een heel mooi idee", zegt Roelof Snoeijing. Hij was vroeger niet zo'n campingganger, omdat hij zelf een horecabedrijf had, maar tegenwoordig zoekt hij camping De Bosrand vaak op. "Op je kamer blijven zitten, wordt ook zo eentonig."