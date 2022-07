Onderzoek: verhoogde kans jongeren Emmermeer om in drugscircuit te belanden

Volgens Wubs trekken gemeente, politie, welzijnsorganisatie Sedna en woningbouwcorporatie Lefier samen op om de problemen het hoofd te bieden. De wijkvereniging signaleert zoveel mogelijk, maar het zijn de instanties die moeten ingrijpen.

Wat niet altijd meevalt. "Door de wijk Emmermeer rijdt 's avonds slechts een patrouillewagen door de wijk. Eigenlijk te weinig, natuurlijk. Maar de politie heeft te weinig mensen, daar hebben we ook begrip voor."

Volgens de wijkvereniging is vooral de gemeente aan zet wat betreft vervolgstappen. "Het ontbreekt Emmermeer nog aan een leefvisie, aldus Wubs. Hierin staan afspraken en spelregels voor wat betreft de aanpak in diverse situaties. Bijvoorbeeld bij parkeren, maar ook voor drugsoverlast. "Elke wijk heeft er een, behalve wij."

Slechts voeding

Aan de andere kant wordt ook het gesprek met ouders aangegaan. "Sommige ouders hebben geen idee in welke wereld hun kinderen zich soms begeven." Wubs kan zich dat soms maar moeilijk voorstellen. "Er is jeugd dat opvoeding krijgt, maar er zijn er ook die slechts voeding krijgen."

De wijkagent is gevraagd om een reactie, maar een politiewoordvoerder verwijst door naar de gemeente.

Te kort door de bocht

Burgemeester Eric van Oosterhout laat weten dat het te kort door de bocht is om te stellen dat jongeren die op papier minder kansen hebben potentiële drugscriminelen worden.

Volgens hem is het dan ook lastig om 'op basis van die (genoemde, red.) kenmerken en gemiddelden te oordelen of het geschetste beeld voor Emmen klopt met ons beeld'. "We willen dat jongeren in de gemeente Emmen veilig kunnen opgroeien en allemaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen, een opleiding te volgen en gelukkig te worden. Met het grootste deel van onze jongeren gaat het gelukkig goed. We weten ook dat dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is."

De gemeente neemt het onderzoek van RTL nog eens onder de loep om te kijken of er raakvlakken zichtbaar zijn voor wat betreft schulden, schooluitval, drugsgebruik. "Zien we overeenkomsten en of juist verschillen?"

Pleisters plakken

Er wordt volgens Van Oosterhout verder ingezet op het voorkomen dat jongeren in risicogroepen belanden. "Dat doen we door al vroeg te signaleren wat er speelt. Dan hoeft er niet meteen politie op af, dat kan ook welzijn of jongerenwerker zijn, of sport en bewegen."