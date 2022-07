Dammen heeft 'mannenimago' en daar wil DroomDamsters via NK in Hoogeveen wat aan doen

Vijftien jaar lang was het in Zeeland, maar de komende drie jaar is het Nederlands Kampioenschap dammen voor vrouwen in Hoogeveen. Het toernooi om de nationale titel duurt de hele week.

In theater De Kubus in Het Klooster in Hoogeveen staan acht tafels met daarop een dambord op een roze kleedje. De crème de la crème van de vrouwelijke Nederlandse damsportwereld vecht hier uit wie zich dit jaar Nederlands kampioen mag noemen. Het toernooi begon gisteren en duurt tot en met zondag.

"Dammen is toch echt nog steeds een beetje een mannensport", zegt organisator Jasmijn Scholten. "En het is fijn dat de weinige vrouwen die dammen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en een fijn toernooi hebben."

'Normaal enige vrouw'

Nu het NK niet in Zeeland gehouden wordt maar in Drenthe, is de Zeeuwse damster Rianka van Ombergen meegereisd. "Bij de nationale competitie ben ik vaak de enige vrouw", zegt Van Ombergen. "Omdat er zo weinig vrouwen zijn is het leuk dat er een apart toernooi is. En buiten het dammen is er ook een stukje gezelligheid."

Het toernooi bestaat uit een A- en B-categorie. In de A-categorie strijden tien damsters om de nationale titel. De B-categorie is een wedstrijd voor zes talenten die zelf een rond toernooi spelen. De winnaar promoveert volgend jaar naar de A-categorie.

Het hele NK wordt gespeeld op live-borden, die bijhouden waar de damstenen staan op het bord. Daardoor is elke partij online te volgen

Droomdamsters

Drijvende kracht achter het NK in Hoogeveen is de snelgroeiende vrouwendamvereniging DroomDamsters, die vorig jaar werd opgericht en nu 125 leden telt. Bijzonder is dat de club opgericht is door vier jonge meiden van tussen de 15 en 19 jaar oud, waaronder Scholten.

De meiden vinden het belangrijk om dammen onder meisjes en vrouwen te promoten, omdat de sport volgens hen vooral een mannenimago heeft. Scholten: "Omdat het toch wel jammer is dat het een sport is die door mannen gedomineerd wordt. De vrouwen kunnen er ook zeker wat van en hebben goed niveau. Dus dan is het leuk om daar wat meer voor te doen."