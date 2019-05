Profbokser Ben Tingen: Ik moet mezelf niet verliezen

"Ik voel me fit. Ik ben al twaalf tot vijftien weken bezig met m'n voorbereiding", zegt Tingen. De sportschoolhouder uit Bovensmilde zat lang in de lappenmand. Hij herstelde van een uit de hand gelopen keelontsteking die hij een jaar geleden opliep. "Ik heb ook echt de tijd genomen en andere dingen ervoor aan de kant gezet om me optimaal voor te kunnen bereiden."Tegenstander Dzinic heeft tot nu toe ongeveer dezelfde weg bewandeld als Tingen."Het is een jongen met een amateurachtergrond. Hij is volgens mij sinds twee of drie jaar prof. Dus een beetje hetzelfde verhaal als ik", verklaart Tingen. "Hij heeft als amateur tegen de beste boksers van Europa gebokst", vult zijn trainer Goran Djokic aan. "Maar als prof heeft hij nog geen echte zware tegenstanders gehad. Ik denk dat Ben z'n zwaarste tegenstander tot nu toe is."Voor Tingen is het vooral zaak om de kop er goed bij te houden. "Ik moet zorgen dat ik mezelf niet verlies in de partij, dat ik geconcentreerd blijf en m'n opdracht uitvoer. Dzinic bokst bijna al z'n wedstrijden, over tien keer drie minuten, volledig uit. Hij verliest bijna voortijdig niks. Dus ik moet niet de illusie hebben dat ik hem er meteen uitsla", verklaart Tingen.Tingen hoopt morgenavond op veel steun in de Bonte Wever in Assen vanuit de regio. "Ik zou het heel tof vinden als er mensen komen die nog nooit naar een boksgala zijn geweest. Zij zullen zien dat er heel veel respect onderling is en dat er een heel leuk publiek op af komt."Ook voor de thuisblijvers is er goed nieuws. Want TV Drenthe zendt vanaf 21.30 uur het Drentse Boksgala live uit