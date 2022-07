Laatste lapdance in erotische club: Senza sluit voorgoed de deuren

Overal ligt goudkleurige confetti op de vloer en aan de danspaal midden op het verhoogde podium een ballon. Na bijna anderhalf jaar is er weer eens feest geweest in nachtclub Senza. Het was ook meteen de laatste keer, want het betrof vorige week zaterdag het afscheid. Na achttien jaar paaldansen, lapdances en stripteases gooit de enige erotische club van Emmen de deur in het slot.

Zaterdag schrok clubeigenaar Eliot Hess zich wezenloos van een telefoontje. Het alarm in zijn nachtclub was afgegaan. De politie was onderweg. "Binnen een minuut was ik er", vertelt Hess. "Ik open de deur en nog geen seconde later vliegt de confetti me om de oren", zegt hij lachend.

Familie, vrienden en collega's hadden zich allemaal verzameld in de zaak en wilden Hess verrassen en bedanken. Want hij had inmiddels besloten om te stoppen. Een beslissing waar niet zomaar in stilte aan voorbijgegaan mocht worden, vond zijn omgeving. "Senza is niet zomaar een club", vertelt Ursula Blaak, de vriendin van Hess. "Er zijn zoveel mensen die plezier aan Senza hebben beleefd. Eliot zat daarbij altijd in een hoekje van de zaak, nou mag hij een keer het middelpunt zijn."

Geluidsoverlast

Senza stopt dus. "Corona heeft er helemaal niets mee te maken", vervolgt Hess. "Sommigen dachten dat de zaak failliet is: klopt ook niets van." Feit is wel dat de zaak sinds oktober 2020 de deuren niet meer heeft geopend.

Geluidsoverlast is daarbij bepalend geweest. "Dat speelt al een aantal jaren", vertelt Hess. Een buurman heeft daarover meerdere malen bij Senza en de gemeente aangeklopt. Uiteindelijk greep de gemeente in en legde een dwangsom op.

Als het geluid boven de 60 decibel uitkomt, moet Hess 2000 euro per overschrijding betalen. "Qua geluidsniveau kom je in dat geval nog niet eens boven dat van een transistorradio uit." Veel te zacht, aldus Hess. "De sfeer is dan helemaal weg. Sterker nog, de danseressen horen de muziek dan niet eens goed."

Verhuizing?

Wat betreft de langetermijnvisie van de gemeente past nachthoreca niet meer in het centrumdeel waar Senza zich bevindt. "Rondom dit deel van de Wilhelminastraat komt het accent vooral op wonen te liggen." Het verrast Hess dan ook niet dat hij links en rechts al diverse appartementencomplexen heeft zien verrijzen. "Toen voelde ik al nattigheid."