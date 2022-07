Drentse militairen bestraft voor drughandel- en bezit

Negen militairen uit onder meer Exloo, Bovensmilde en Hollandscheveld zijn door de militaire kamer voor drugsbezit of handel in harddrugs veroordeeld tot geldboetes tot 750 euro en taakstraffen tot 180 uur.

De zaak kwam op 19 juli 2019 aan het licht toen de politie in Meppel twee militairen uit Exloo en Hollandscheveld betrapte op cocaïnebezit. Omdat beiden militair waren nam de Koninklijke Marechaussee het onderzoek over. Die onderzocht de telefoons van beide mannen. Uit de gegevens en getuigenverhoor bleek dat nog eens negen militairen in deze zaak betrokken waren.