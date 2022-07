Drenthe wordt onderdeel van Nederlands-Duitse 'waterstofvallei'

De provincie Drenthe gaat samen met alle buurprovincies en de Duitse deelstaat Nedersaksen een grensoverschrijdende waterstofregio ontwikkelen. Het gebied wil een proeftuin worden voor waterstofprojecten om op die manier bij te dragen aan de energietransitie.

Zowel in Nederland als in Duitsland werd al gewerkt aan het opbouwen van eigen waterstofregio's, waar innovaties en andere projecten op het gebied van waterstof worden gestimuleerd.

Door het verbinden van beide zogeheten Hydrogen Valleys, een knipoog naar het Amerikaanse hightechcentrum Silicon Valley, kan er onder meer gemakkelijker kennis worden uitgewisseld en kunnen bedrijven die zich met waterstof bezighouden sneller met elkaar in contact komen.

Groene en grijze waterstof

Waterstof wordt al gebruikt als onder meer vervanging van fossiele brandstoffen in bijvoorbeeld vrachtwagens, bussen en de industrie, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal. Op dit moment wordt er nog vooral grijze waterstof geproduceerd. Dat gebeurt met behulp van aardgas, waardoor er bij de verbranding toch CO2 vrijkomt.

Het is de bedoeling dat waterstof in de toekomst steeds vaker opgewekt wordt met behulp van wind- of zonne-energie. Bij het gebruik van die groene waterstof belandt er geen CO2 in de lucht. Het maken van groene waterstof gebeurt nog relatief weinig. Het productieproces is ingewikkeld en erg duur.

Het verbinden van de Nederlandse en Duitse 'waterstofvalleien' moet er uiteindelijk toe leiden dat er op grotere schaal groene waterstof kan worden gemaakt. Daardoor moet de prijs ervan dalen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor met name bedrijven om waterstof te gaan gebruiken als vervanging van fossiele brandstoffen.

Het noordoosten van Nederland zet zich nadrukkelijk in de markt als waterstofregio, omdat het gebied door de winning van onder meer gas en olie een lange geschiedenis heeft met het opwekken van energie.

Zo opende vorige maand in Emmen het eerste openbare waterstoftankstation van Nederland en in Hoogeveen wordt een woonwijk gebouwd waar de huizen verwarmd worden met waterstof. Wat verder naar het noorden zijn in de Eemshaven plannen voor een groene waterstoffabriek.