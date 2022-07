Definitief oordeel in Wadudu-zaak laat langer op zich wachten

De gemeente Midden-Drenthe mag zich een paar maanden langer buigen over de vraag of insecten- en madenkwekerij Wadudu legaal aan het Noordveen in Beilen is gevestigd. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De bestuursrechter buigt zicht over de vraag of het huidige bestemmingsplan een bedrijf als Wadudu wel toestaat. Een andere rechter gaf Midden-Drenthe eerder de opdracht hier zo snel mogelijk uitleg over te geven. Volgens de Raad van State is daarvoor meer en uitgebreider onderzoek nodig.

Slepend conflict met oud-buurman

Dit besluit levert geen extra nadeel op voor de inmiddels verhuisde buurman van Wadudu. Die wil een flinke schadeclaim bij de gemeente indienen. Luuk Oosting en zijn vrouw zijn verhuisd, terwijl de kwekerij een nieuwe locatie voor de productie van maden en insecten heeft geopend in Hoogersmilde.

Oosting zei eerder dat hij en zijn vrouw veel materiële en immateriële schade hebben geleden. "Wij zijn noodgedwongen verhuisd, omdat mijn vrouw en ik de stank en andere overlast niet meer aankonden. Maar als ik had geweten dat Wadudu de productie van maden en insecten naar Hoogersmilde zou overbrengen was ik nooit verhuisd. Door al die ellende die ik vijf jaar lang met het bedrijf heb meegemaakt, heb ik mijn huis ver onder de waarde moeten verkopen. Het gaat om heel veel geld."

Oosting maakte toen duidelijk dat hij het liefst zo snel mogelijk met de gemeente Midden-Drenthe om tafel wil om over een redelijke schadevergoeding te kunnen praten. In ieder geval wil de Raad van State niet nu al een knoop in het conflict tussen de gemeente, Wadudu en Oosting doorhakken. Dat gebeurt pas na de bodemzaak en bodemuitspraak. Tot die tijd moet Oosting van de rechter geduld hebben.

Gemeente wil schorsing eerdere uitspraak

Volgens de gemeente heeft Oosting geen enkel procesbelang meer in de slepende kwestie over de vergunning van Wadudu. De rechtbank droeg de gemeente op om nader onderzoek te doen of Wadudu de afgelopen jaren mogelijk meer insecten en maden heeft geproduceerd dan was toegestaan. Volgens de rechtbank heeft Oosting nog wel degelijk procesbelang, omdat hij een schadezaak wil beginnen. Midden-Drenthe wil geen nader onderzoek doen en vroeg aan de Raad van State de rechtbankuitspraak te schorsen.