Leerlingen uit Assen krijgen les over vluchtelingen: 'Ik werd er emotioneel van'

In de Nieuwe Kolk in Assen kregen 750 leerlingen van het Doctor Nassaucollege vandaag les over vluchtelingen. Het Nassaucollege is de eerste school in Drenthe die deze les geeft.

De les bestaat uit een film over vluchteling Zayn, die moeite heeft met inburgeren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast gaan de leerlingen in gesprek met voormalig vluchteling Mohamad Abdul Rahim. Hij vertelt de leerlingen het verhaal over hoe hij zelf is gevlucht.

De film gaat over vluchteling Zayn die moeite heeft met inburgeren in de Nederlandse samenleving. "De film vertelt het verhaal over hoe je als vluchteling inburgert en hoe we daar als samenleving naar kijken", vertelt regisseur Reinout Hellenthal uit Assen. Het doel van de film is volgens hem de leerlingen bewust te maken van de vluchtelingencrisis, vooral nu het zo'n actueel thema is. "Met de situatie die nu speelt in Oekraïne komt het ook voor de leerlingen heel dichtbij", legt hij uit.

Impact

Ook hopen de makers van de film dat de scholieren zelf een mening vormen over vluchtelingen aan de hand van de verhalen die ze vandaag te horen krijgen. "Ik denk dat leerlingen beïnvloedbaar zijn door wat ze op hun telefoonscherm voorbij zien komen en wat ze thuis te horen krijgen", vertelt de regisseur van de film. "Wij willen met de film bereiken dat de leerlingen zelf een beeld vormen van de problematiek."

Na afloop van de film gaan de leerlingen in gesprek met met Mohamad Abdul Rahim. Hij vluchtte zes jaar geleden naar Nederland en vertelt de scholieren zijn levensverhaal. Op deze manier hopen de makers van het lespakket nog meer impact te maken op de scholieren. "Ik denk ook dat de meerwaarde van de film is dat je het niet alleen op het scherm ziet, maar dat het ook naar je toe kan komen", vertelt Hellenthal. "Daarom hebben we gekozen om hem het gesprek met leerlingen aan te laten gaan."