Forum voor Democratie wil basisschool openen in Hoogeveen: 'Enthousiasme is groot'

Forum voor Democratie gaat een eigen basisschool oprichten in Hoogeveen. Het gaat om een klas van zo'n vijftien tot twintig leerlingen die na de zomer van start gaat.

"Daar mikken we zeker op", zegt Ralf Dekker, initiatiefnemer van het project en Statenlid namens FvD in Noord-Holland. "We hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen goed gescoord in Hoogeveen. De belangstelling lijkt ook groot in de gemeente. Pin ons niet vast op een exacte datum, maar mijn gevoel zegt dat het openen van de school in een stroomversnelling kan raken."

Woke-elementen

De zogeheten 'renaissanceschool' gaat zich focussen op het verbeteren van de basisvaardigheden van de kinderen. Met name lezen, schrijven en rekenen. "En we willen zoveel mogelijk woke-elementen vermijden. De kinderen moeten zelf leren nadenken. Als ze de natuur in gaan, dan moeten ze gewoon een tekening kunnen maken van een bloem, zonder dat ze direct met de milieucrisis worden geconfronteerd", vertelt Dekker.

Volgens de initiatiefnemer zijn dat beladen thema's. "Dat soort politiek willen we uit de school halen. De kinderen moeten optimistisch en positief kennis leren maken met de wereld. We merken ook dat leraren daar ook op aanslaan. Er zijn veel enthousiaste docenten die ons willen helpen en ik hoop dat we die kunnen verbinden aan onze scholen."

Donaties

Een exacte locatie is er nog niet, maar dat is volgens Dekker slechts een kwestie van tijd. "We hebben in Hoogeveen hele goede contacten, en de fractie timmert daar goed aan de weg. De geluiden die we horen voor een locatie zijn positief. Een groep betrokkenen heeft drie locaties op het oog. Nu is het afwachten of we daar ook gebruik van kunnen maken."

De school begint kleinschalig en gaat als privé-instelling van start. Daarbij krijgen ze geen hulp. De financiering bestaat dus volledig uit ouderbijdrages en donaties. "Om het geheel rendabel te krijgen denken we dat het zo'n 300 euro per kind, per maand gaat kosten", aldus Dekker. Onderwijsinspectie blijft de kwaliteit van het onderwijs regelmatig controleren.

'Hoge ogen'

Naast Hoogeveen komen er ook scholen in Almere, Den Haag, Apeldoorn en in Tilburg. De partij heeft daarvoor gekozen, omdat ze goed verspreid in het land wil zitten. Dekker denkt dat het snel kan gaan in Hoogeveen. "Het enthousiasme is er groot, meer dan in de Randstad. Daar merk je toch dat er toch met veel argwaan naar ons plan wordt gekeken."

Dat enthousiasme kon Dekker proeven tijdens een bijeenkomst afgelopen week in Hoogeveen. Volgens de initiatiefnemer waren er zo'n 25 mensen aanwezigen. "De eerste indruk was zeer goed. Ouders stelden veel vragen en er was zelfs een groepje dat ons wil helpen in financiële zin. Hoogeveen lijkt hoge ogen te gooien."