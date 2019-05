Fototentoonstelling haalt herinneringen aan busbedrijf Pieper naar boven

"Kijk, op dit soort bussen heb ik nog gereden", zegt één van hen, terwijl hij naar de foto's van de touringcars wijst. "We zijn naar Zwitserland geweest, Spanje, Italië. Mooie tijd gehad."Rijen foto's zijn door stichting De Spiker opgehangen, de oudheidsstichting in Schoonebeek die materiaal verzamelt en bewaart.De expositie laat de beginjaren vanaf 1927 tot aan 2004 zien, toen Pieper de concessie aan de Connexxion verloor. Connexxion was groter en kon wél heel Zuidoost-Drenthe bestrijken. Dat was voor Pieper niet te bewerkstelligen. Pieper ging toen verder met de touringcar-reizen. In 2007 is het bedrijf overgenomen door Lanting Reizen uit Klazienaveen."Iedereen heeft herinneringen aan de Pieper hier in de oude gemeente Schoonebeek", zegt archivaris Chris Butterhoff. "Veel gingen eerst naar school met de Pieper en vervolgens naar het werk."Butterhoff verwacht dat er honderden mensen naar de expositie komen. "Het leeft enorm en het was een begrip in de regio hier."Het idee voor de foto-expositie ontstond toen er een inwoner uit Schoonebeek met een collage aan foto's bij de stichting kwam. "Daarna hebben we nabestaanden van de familie Pieper en buschauffeurs benaderd. Iedereen was enthousiast. Er kwam zoveel materiaal, we kunnen hierna nog wel een tentoonstelling van de Pieper maken", lacht Butterhoff.De tentoonstelling is deze zomer elke dinsdag tot en met zaterdag te zien in De Wagenschuur in Schoonebeek van 13.00 tot 17.00 uur.