Drentse boerin Sanne: 'Blokkeren distributiecentra is waarschuwing'

Het blokkeren van verschillende distributiecentra van supermarkten is 'puur een waarschuwing'. Boeren dreigen vaker de weg te versperren als het kabinet vasthoudt aan de stikstofplannen.

Dit zei de boerin Sanne Ezendam uit Pesse vanmiddag op een persbijeenkomst in Utrecht. "Als de regering de stikstofplannen uitvoert, gaan we vaker lege schappen zien omdat er minder geleverd wordt", aldus de boerin, die nogmaals aangaf met een 'onrechtvaardig gevoel' te zitten. Ook sprak ze uit dat boeren 'wanhopig' zijn en 'in onzekerheid' zitten.

Hoe groot de groep boeren is namens wie boerin Sanne Ezendam sprak is onbekend. De sprekers gaven aan dat ze namens zichzelf spraken.

De boeren blokkeerden vandaag de distributiecentra in Beilen en Gieten. Supermarkten in Drenthe lieten weten dat er nog geen lege schappen zijn. Er is momenteel nog genoeg voorraad.

Miljoenenschade

Supermarktkoepel CBL vreest wel voor een miljoenenschade voor de supermarktbranche als blokkades bij distributiecentra nog lang aanhouden. Ook waarschuwen de supers consumenten voor de beschikbaarheid van versproducten in de winkels. Die worden normaal meerdere keren per dag bevoorraad maar dat is nu soms niet mogelijk.

Een woordvoerster van het CBL durft geen hele harde uitspraken te doen over de schade. Nu zou het nog niet om miljoenen gaan. "Maar dit moet geen dagen duren", benadrukt ze. Volgens haar blokkeren boeren verspreid over het land zo'n twintig distributiecentra.

Welke acties de komende dagen nog volgen, zeiden de boeren op de persconferentie niet te weten. Boerin Sanne riep het kabinet op opnieuw te kijken naar de plannen en vervolgens samen te zoeken naar de oplossing van het probleem.