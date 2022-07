Kindertheater voor Oekraïense vluchtelingen in Meppel: 'Zij voelen de onrust ook'

Hoe kun je als Russisch-Oekraïense actrice jezelf inzetten voor de vluchtelingen die naar Nederland gekomen zijn door de oorlog? Door ze tenminste één middag flink te laten lachen. En dat lukte actrice Daria Zueva.

De show is nog maar net begonnen of de kinderen staan al te trappelen om mee te dansen. Bij het horen van de eigen Oekraïense muziek veren ze op. Samen wordt er gedanst en gefeest in het theaterstuk. Dat is belangrijk, want volgens Zueva voelen de kinderen de spanning wel degelijk aan. "Ze komen als vluchteling naar een vreemd land en zitten hier met angst en problemen. Voelen de onrust van hun ouders. Daarom wilden we iets doen waardoor de kinderen zich weer kind voelen. Een beetje blij zijn. Liedjes zingen en dansen samen. En genieten van een mooie tijd."

Reizen door hele land

Zelf woont de deels Russische, deels Oekraïense Zueva alweer vijf jaar in Meppel. Ze trommelde bevriende acteurs uit het hele land op om een Oekraïens verhaal op te voeren voor de vluchtelingen die in het voormalige Isala-ziekenhuis verblijven. "Voor mij was het super spannend om dit te doen, zo in mijn eigen woonplaats. Dit is de stad waar ik me inmiddels heel erg thuis voel en waar ik de Nederlandse taal geleerd heb. Maar ik vond het geweldig, want het publiek was enorm leuk. Het was geweldig met de kindjes die verblijven in het voormalige Isala-ziekenhuis. We hebben een leuke tijd gehad samen."