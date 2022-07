Alternatief boerenprotest in Emmen: 'Wij vullen de schappen'

Geen blokkades of andere grote acties, maar een alternatief boerenprotest. Thale Hulshof heeft een kleine boerderij met streekproducten en kippen in Exloo. Hij moet, net als andere boeren, minder stikstof uit gaan stoten. "Met deze plannen weet ik niet of ik over een paar jaar nog een bedrijf heb."

Hij doet niet mee aan de landelijke acties, maar snapt die boeren wel. "In principe sta ik achter alle vreedzame acties", zegt hij tegen ZO!34 . "Wat nu gebeurt, kan echt niet." Vier jaar geleden is hij samen met zijn vrouw de kleinschalige boerderij begonnen. Samen met wat boeren uit de buurt bedacht hij een actie; hij brengt eieren langs bij vier Jumbo's in de gemeente Emmen.

"Daar verkoop ik mijn eieren standaard, met de problemen van vandaag hoop ik nog duidelijker te maken dat lokale boeren heel belangrijk zijn." Door de blokkades bij de verschillende distributiecentra in de provincie werden supermarkten vandaag niet bevoorraad.

Steun

Ook in Angelslo kunnen de zes kratten met eieren die Hulshof langsbrengt allemaal in het schap. Meerdere bezoekers spreken de boer tijdens het vullen van de vakken aan op zijn werk. "Mensen snappen dat we op deze manier protesteren. Zij vinden ook iets van de stikstofplannen", legt de boer uit. Dat doet hem en zijn collega's goed. "Het is fijn om gesteund te worden."

Niet alleen veeboeren rijden vandaag met Thale mee, ook onder andere een aardappelboer heeft zich aangesloten bij de actie. "Niet alleen de boeren die koeien of varkens houden worden hierdoor getroffen", legt Hulshof uit. "Andere boeren hebben mest nodig om überhaupt hun werk te kunnen doen."

Met ongeveer zes trekkers en een busje vol met eieren rijden ze langs de supermarkten in de gemeente. Overal worden ze vriendelijk ontvangen. "Goed dat jullie de boel hier blokkeren, daar leren ze van", zegt een vrouw als de boeren de parkeerplaats oprijden. "We moeten wel overal uitleggen dat we een positief protest houden", zegt Hulshof lachend.