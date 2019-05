Witteveen twee jaar na Dorpsvernieuwingsprijs: Hadden het niet willen missen

In 2009 gingen inwoners van Witteveen aan de slag met plannen vanwege de veranderende samenstelling van de bevolking. Jaren werkten vrijwilligers aan de leefbaarheid. De basisschool in het dorp fuseerde met de school in Balinge. Het leegstaande schoolgebouw werd omgetoverd tot een multifunctioneel centrum. Er kwam een dorpshuiskamer en een dorpsplein, het voetbalcomplex werd onder handen genomen en er werden starterswoningen gebouwd.“Dan is het hartstikke leuk om te horen dat je genomineerd bent voor de Dorpsvernieuwingsprijs en hem uiteindelijk ook wint”, kijkt Roos Glastra van Dorpsbelang terug. “Er spreekt waardering uit en geeft ook motivatie. Ik vind het prachtig om te zien hoe bewoners trots zijn op hun dorp, hoe zij betrokken zijn bij Witteveen. De afgelopen dagen waren ook weer mensen bezig met het vegen van het dorpsplein, het opzetten van een tent, allemaal voor het feest vandaag. Daar spreekt echt trots uit.”De 2.500 euro die Witteveen als winnaar ontving, werd geïnvesteerd in een vogelkijkhut. Uiteraard werd die beslissing gezamenlijk door het dorp genomen, tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang. Maar de grootste winst die het dorp met de titel kreeg, is waarschijnlijk de bekendheid. Glastra: “We zijn nog altijd heel actief met zaken die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp, in verband met de veranderende bevolkingssamenstelling. Daarbij vragen we af en toe subsidie aan. Dankzij deze prijs worden we voor subsidieverstrekkers als een betrouwbare partij gezien en gaan deuren misschien net iets sneller open.”Bij voetbalclub Witteveense Boys ’87 hebben ze dankzij de prijs niet meteen tal van nieuwe leden erbij gekregen. Maar toch had voorzitter Roel Seele het niet willen missen. “Witteveen is door de Dorpsvernieuwingsprijs voornamelijk in heel Drenthe bekend geraakt. Overal waar we komen, worden we eraan gelinkt.”“Eigenlijk was het winnen van de prijs voor het dorp meer een afsluiting van een periode”, vervolgt de voorzitter. Hij doelt daar op alle zaken die werden geregeld om Witteveen bruisend te houden voor alle inwoners, jong en oud. “We hadden alle doelen gerealiseerd en dit was de beloning voor al het werk dat we hebben verzet. Het is een stuk waardering en dat voelt heel goed. Tegelijkertijd geeft het motivatie om met onze activiteiten verder te gaan.”De voetbalclub had zelf ook een belangrijke rol in het winnen van de prijs. Zij wist als kleine club bijna energieneutraal te worden. “We hebben het gebouw van de vereniging geïsoleerd en hebben een luchtwarmtepomp aangeschaft. Voor de energie die mede daardoor wordt gebruik, hebben we zonnepanelen op het dak van de kleedkamers gelegd”, vertelt Seele. “Na het winnen van de prijs heb ik hierover op tal van plekken bij sportclubs presentaties mogen geven. Dat is natuurlijk heel positief.”Jans Boertien is penningmeester van dorpshuis De Tille, een van de plekken in Witteveen die de afgelopen jaren flink is aangepakt. Hij merkt dat de Dorpsvernieuwingsprijs positieve invloed heeft op het dorpshuis, maar ook op de samenhang in het dorp.“De winst heeft voor veel aandacht gezorgd”, kijkt Boertien terug. “Als dorpshuis merken we dat er meer animo is voor de verschillende ruimtes die we verhuren. Zo heeft zich hier onlangs een nieuw bedrijfje gevestigd en verhuren we steeds vaker de vergaderruimte. Ook aan partijen buiten het dorp. Ik ben er zeker van dat dit met de prijs te maken heeft.”Daarnaast ziet de penningmeester dat de samenhang in het dorp nog groter is geworden. “Mensen die nog niet zo betrokken waren bij het dorp, zijn steeds vaker ook als vrijwilliger actief. De betrokkenheid wordt nog steeds groter. Zo zie je ook dat nieuwe en bestaande evenementen worden opgepakt en dat die leven. Koningsdag wordt bijvoorbeeld grootser gevierd en we hadden afgelopen jaar voor het eerst een dorpsbarbecue. Daar kwamen zo’n 180 mensen op af. Dat is echt een gevolg van de Dorpsprijs.”Vandaag kan het dorp Ansen de opvolger worden van Witteveen. “Als Ansen het wordt, dan moeten de inwoners eerst flink gaan feestvieren”, geeft Roel Seele de Drentse kanshebber voor de Dorpsvernieuwingsprijs alvast mee. “Er heeft veel tijd en werk in deze nominatie gezeten en dat gaat hierna nog even verder. Dan moet je als dorp in voorbereiding op de Europese Dorpsprijsverkiezing en twee jaar later moet je zelf de prijsuitreiking organiseren, zoals wij nu doen. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor activiteit in het dorp en dat is goed. Aan het feest vandaag werken bijvoorbeeld ruim zestig Witteveners mee. Dat is tien procent van de bevolking!”Glastra geeft alvast een waarschuwing met een knipoog. “Als Ansen wint, dan krijgen de vrijwilligers het waarschijnlijk nog wat drukker. Want de activiteiten die worden ontplooid, worden ook door andere dorpen in de gaten gehouden. Die willen hier graag van leren.”