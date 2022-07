LTO roept op tot einde aan boerenblokkades van distributiecentra

Belangenvereniging LTO roept boeren die distributiecentra blokkeren op daar mee te stoppen voordat de voedselvoorziening in gevaar komt. "Mogelijk is dat acties rond distributiecentra de voedselvoorziening raken en ook ouderen en kwetsbaren raken die geen boodschappen ontvangen", zegt voorzitter Sjaak van der Tak. "Zet deze actie niet te lang door."

Op verschillende plekken in het land ontstonden er maandag files doordat boeren de snelweg blokkeerden of langzaam reden met landbouwvoertuigen. In Drenthe gebeurde dat op de A28 en A37. Ook zijn er dus meerdere distributiecentra - in Drenthe gaat het om Gieten en Beilen - geblokkeerd met tractoren, waardoor er in supermarkten vandaag lege schappen te zien waren. Supermarktkoepel CBL waarschuwt voor miljoenen euro's aan schade als de boeren hun blokkades doorzetten.

Afkeuring

LTO noemt de blokkades van distributielocaties en ook snelwegen een onaanvaardbare manier van actievoeren. "Een overgrote meerderheid van onze leden kijkt net als de rest van Nederland met afkeuring naar dergelijke acties, die ongeschikt en onwettelijk zijn", licht een woordvoerder toe.

De zegsman geeft aan dat boeren en tuinders zich wat LTO "terecht grote zorgen maken over wat er op ze afkomt", en dat de meeste van hen daar op een goeie manier uiting aan geven. Ook vandaag waren er volgens de woordvoerder voorbeelden van agrariërs die binnen de wet demonstreerden, bijvoorbeeld door bij gemeentehuizen in gesprek te gaan met lokale bestuurders. "Dat valt binnen je recht, maar een blokkade valt dat niet. Dat keuren we af, je hebt je zoals iedereen aan de wet te houden."