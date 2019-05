Ondernemen in Drenthe: We gaan naar een productie van 300.000 CV ketels per jaar in Coevorden

Cool is te gast in Ondernemen in Drenthe. Intergas heeft sinds kort een tweede productiehal in gebruik op de grens van Duitsland en Nederland in Coevorden. "We hebben nu in totaal zo'n 23.000 vierkante meter aan oppervlak."Het Coevorder bedrijf maakt onder andere CV ketels. "Vorig jaar hebben we bijna 250.000 ketels gemaakt. Dat is heel snel gegaan. In 2000 maakten we nog 40.000 toestellen." Een tweede productiehal was nodig.Ondanks het streven naar een gasloos Nederland is de 'ouderwetse' ketel nog steeds niet verdwenen. "Als je wereldwijd kijkt is gas de schoonste brandstof. In Duitsland krijg je zelfs subsidie als je een CV ketel aanschaft."Toch moet Intergas het niet hebben van de Duitse markt. "Duitsland is voor ons best een moeilijke markt. Duitsers gaan vooral voor hun eigen producten. Maar inmiddels is het wel zo dat vijftig procent van onze ketels naar het buitenland gaat." Sinds enige tijd heeft het Coevorder bedrijf ook een productielocatie in de Canadese stad Vancouver.Voor de gemeente Coevorden is Intergas een belangrijk bedrijf. "Het heeft regionale uitstraling", zegt wethouder Jan Zwiers van Coevorden. "Hier wordt iets gemaakt." En het levert natuurlijk veel hoogwaardige banen op.Intergas heeft de afgelopen jaren een omslag gemaakt. Van alleen een productiebedrijf is het een techbedrijf geworden. "We hebben ook een eigen ontwikkelafdeling. We doen van alles met waterstof en warmtepompen. We ontwikkelen alles zelf." Zo zegt Peter Jan Cool.Wel is het steeds een zoektocht naar goed opgeleid personeel. Daarvoor wordt ook de Dutch Techzone ingezet. Dat is een samenwerkingsverband van Drentse en Overijsselse gemeente. Dutch Techzone wil samen met het bedrijfsleven en het onderwijs zoeken naar nieuw personeel. Maar ook nieuwe opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven zijn belangrijk.Henriëtte Herbschleb is directeur van Dutch Techzone. "We zien dat productie weer terug komt naar de regio. Daarvoor is ook weer meer kennis nodig. Samen innoveren en denken in kansen voor de toekomst. Alleen kan je niet zoveel. Samen bereik je meer. Daarin spelen wij een rol."Dat er nu meer innovatiekracht is in Zuidoost Drenthe dan in het verleden heeft volgens Cool voordelen. "De regio bestond ooit uit bedrijven die met subsidieregelingen hier een soort schroevendraaierfabrieken neerzette. Daar heb je weinig aan. Alleen productiemedewerkers. Als je bedrijven hebt die zelf ontwikkelen, dan heb je een betere basis. Daar heb je ook hoogopgeleid personeel voor nodig. En dus ook onderwijs."Volgens Herbschleb is er nog meer te bereiken. Alleen dan wordt de regio economisch gezien beter."Bedrijven moeten elkaar leren kennen. Onderwijs moet vernieuwen om de vraag van bedrijven voor elkaar te krijgen. En voldoende mensen die ook voldoen aan wat we zoeken. Daarin kunnen we nog wel een slag maken."Peter Jan Cool van Intergas ziet nog steeds groei. "Goeie productie is heel belangrijk. Dat kan je beter hier doen dan ver weg. We denken in 2020 door de grens van 300.000 ketels te gaan. Gas is nu nog belangrijk. Waterstof komt daarna."Het vinden van goed personeel is overigens voor het bedrijf ook een uitdaging. Maar omdat Intergas zelf producten ontwikkelt is het voor nieuwe mensen ook een uitdaging om er te komen werken, volgens Cool.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: