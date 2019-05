Moet Annerveenschekanaal het (ook nog) zonder bushaltes redden?

Slechts tien mensen uit het dorp zouden dagelijks gebruik maken van de bus tussen Emmen en Groningen. Te weinig, volgens het OV-bureau. En aangezien er een nieuwe, snellere bus komt, moeten er wat aanpassingen worden gedaan.Daarom staat er in het plan dat de drie bushaltes naast Annerveenschekanaal worden opgeheven. In plaats daarvan kunnen de bewoners vanaf december terecht bij buurdorpen Kiel-Windeweer (+5 kilometer) of Bareveld (+ 3 kilometer)."Hier klopt geen bal van", zegt Bert Feiken van Dorpsbelangen. "Dit kan helemaal niet. Bedrijfsmatig kan ik me voorstellen dat Q-buzz zegt dat ze een buslijn weg willen halen. Maar haltes opheffen in een dunbevolkt gebied? Dan ben je sociaal-maatschappelijk niet goed bezig."Het dorp onder Veendam houdt volgens hem straks niets meer over. Er zijn geen winkels meer, de school is weg en de voetbalclub werd achttien jaar geleden bij gebrek aan leden opgeheven. Feiken: "Als straks ook nog de bushaltes verdwijnen, is dat niet alleen een probleem voor mensen die niet mobiel zijn; het heeft ook gevoelsmatig impact op mensen."Voor Marleen Tuma (18) is de bushalte extra belangrijk. Zij gebruikt de buslijn elke dag om bij haar opleiding in Groningen te komen. Nu hoeft ze 'maar' twee kilometer te fietsen, in december worden dat er zeven."Dat is voor mij te veel", zegt Tuma. "Ik heb DCD, een motorische ontwikkelingsstoornis, waardoor ik niet lang kan fietsen. Twee kilometer red ik nog net."Als de bushaltes opgeheven worden, zal Tuma met een taxi naar school moeten. Iets waar de student geen goede ervaringen mee heeft. "Ik had ook speciaal vervoer nodig om op mijn middelbare school te komen. De taxi kwam toen vaak te laat en ik moet hem een week van tevoren al reserveren. Dat ontneemt me mijn vrijheid."Het OV-bureau was niet beschikbaar voor commentaar. In juni overlegt de vervoersdienst of de bushaltes naast het dorp definitief verdwijnen of dat ze toch nog veranderingen aanbrengen in het plan.